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Фонд «Металлург» в 2018 году выделил 175,5 млн рублей на реализацию программы «ХХI век — детям Южного Урала»

УрБК, Магнитогорск, 18.02.2019. Комплексную программу «ХХI век — детям Южного Урала» реализует благотворительный фонд «Металлург» более полутора десятков лет. Крупнейшим ее благотворителем является Магнитогорский металлургический комбинат.



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», среди основных направлений программы — благотворительная поддержка учреждений социальной сферы, организующих досуг детей, программа стимулирования рождаемости, охрана материнства и детства, социальная поддержка многодетных семей, благотворительная поддержка бюджетных специализированных коррекционных, интернатных, медицинских детских учреждений Магнитогорска, близлежащих сельских районов и другое.



Важное место в программе отведено социальной и материальной поддержке материнства и детства, стимулированию рождаемости, укреплению семьи. Для обеспечения здоровья беременных женщин создан и работает Центр «Материнство». Ежемесячно здесь бесплатно наблюдаются около 200 женщин со сроками беременности от 13 недель. В целях их оздоровления организовано купание в городском аквапарке, лечение и медицинское обслуживание в санатории-профилактории «Южный». Кроме того, в рамках программы оказывается материальная помощь для приобретения одежды новорожденным детям, ежемесячная материальная помощь по уходу за ребенком до 1,5 лет и по уходу за ребенком до 3 лет, материальная помощь на подготовку первоклассника к школе.



Проект благотворительного фонда «Здоровье женщины как фактор укрепления института семьи и семейных ценностей» стал одним из победителей первого в 2018 году конкурса президентских грантов на предоставление государственной поддержки некоммерческим организациям. Основная цель проекта — организация социально-медико-психологического сопровождения семьи в период беременности женщины.



В проекте, который с начала октября и в течение 9 месяцев реализуется на базе центра «Материнство», принимают участие более 200 беременных женщин, состоящих на учете в центре, а также 64 будущих отца. В рамках проекта проводятся индивидуальные и групповые консультации медицинских работников, психологов, педагогов, юристов, специалистов по социальной работе, культурно-досуговые мероприятия для беременных женщин, тренинги по семейной терапии и многое другое. К реализации мероприятий подключены специалисты кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования МГТУ им. Г.И. Носова.



С 2008 года реализуется программа социальной поддержки многодетных семей. Им, в частности, оказывается ежемесячная материальная помощь, каждый месяц производится частичная компенсация коммунальных услуг, дети-именинники получают подарки ко дню рождения. Семьи оздоравливаются в аквапарке «Водопад чудес», в межсезонье имеют возможность отдохнуть в доме отдыха «Березки», оздоровительном центре «Уральские зори». Действует пункт «Берегиня», где родители могут подобрать необходимую одежду для своих детей. Традиционно к праздничным датам организуются культурно-массовые мероприятия.



Не оставлены без поддержки семьи, потерявшие кормильца вследствие несчастного случая на производстве. Им оказывается ежемесячная материальная помощь на содержание ребенка, выплачиваются стипендии учащимся средне-специальных, профессиональных и высших учебных заведений и многое другое. Организовано купание в городском аквапарке. Помощь оказывают и состоящим на учете в фонде престарелым родителям и вдовам погибших на производстве.



Программа «Наши дети» включает в себя оказание благотворительной помощи почти трем десяткам детских специализированных учреждений. Среди них — центры помощи детям, интернаты, дома ребенка, коррекционные школы, социально-реабилитационные центры, детские больницы. Они получают детскую одежду, обувь, медикаменты, канцтовары, спортинвентарь, книги и учебники, игрушки, технические средства обучения, специальное оборудование.



Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, воспитанники детских домов и интернатов регулярно посещают городской аквапарк. Для детей, воспитанников десяти интернатных и специализированных учреждений города организуются поездки в «Уральские зори», ГЛЦ «Абзаково», мероприятия на базе ЧУ ДО СК «Металлург-Магнитогорск» и многое другое.



По инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова реализуется программа «Одаренные дети Магнитки». В рамках программы оказывается материальная помощь детям из малообеспеченных семей для участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, а также организациям — организаторам этих конкурсов и соревнований в целях содействия деятельности в сфере спорта, образования, науки, культуры, искусства, духовного развития личности и развития талантов.



Без малого три десятка лет фонд «Металлург» оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей с особенностями развития. На учете в фонде состоит 280 таких семей — работников ПАО «ММК» и Группы. В течение всего года они получают материальную помощь на лечение и проезд к месту лечения, путевки в ОК «Уральские Зори», билеты для оздоровительного купания в аквапарк «Водопад Чудес», для них организуются загородные поездки в «Абзаково» и «Динопарк». Кроме этого, проводятся мероприятия и вручаются подарки ко Дню защиты детей, Дню знаний, Дню инвалида.



Более 11 млн руб. выделено благотворителями на проведение новогодних мероприятий в специализированных детских учреждениях, а также в микрорайонах города, школах, детских садах, клубах и ТОСах, в том числе с участием депутатов Магнитогорского городского собрания и областного законодательного собрания. Новогодние подарки получили воспитанники всех специализированных учреждений города, восьми сельских районов, дети-инвалиды, многодетные семьи и семьи, потерявшие кормильцев, состоящие на учете в фонде «Металлург», а также городские университеты, детские учреждения, организации и коллективы, обратившиеся в фонд за поддержкой. Всего было вручено более 23,5 тыс. новогодних подарков. Воспитанники из восьми детских специализированных учреждений города и семи прилегающих сельских районов посетили интерактивное шоу «Резиденция Деда Мороза» в оздоровительном комплексе «Горное ущелье».



Всего на реализацию комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала» за 2018 год БФ «Металлург» израсходовал 175,5 млн руб.



В конце ноября прошлого года уже в пятый раз комплексная программа «XXI век — детям Южного Урала» получила знак качества «Лучшее — детям». До этого программа четырежды (2008, 2010, 2012, 2014 годы) прошла экспертизу национальной программы продвижения лучших в Российской Федерации товаров и услуг для детей «Лучшее — детям» и получала по ее итогам Знак качества. Это новая победа, поскольку программа впервые прошла экспертный отбор среди социально ориентированных НКО России.

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