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Средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке в России выросла в январе до 10,42%

УрБК, Москва, 18.02.2019. Средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке в России выросла в январе 2019 года до 10,42% (в декабре 2018 — 10,31%). Об этом сообщается в исследовании аналитического центра компании «Русипотека».



Средняя ставка предложения на первичном рынке выросла до 10,28%. Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков — до 10,26%.

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