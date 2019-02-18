Новости дня

Компания «Русатом Инфраструктурные решения» и Совкомбанк модернизируют инфраструктуру Лесного

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Совкомбанк станет финансовым партнером ГК «Росатом» в реализации проекта по модернизации централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории города Лесного Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Русатом Инфраструктурные решения».



Соответствующие документы подписаны 15 февраля 2019 года на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи между Госкорпорацией «Росатом», ООО «РИР-Лесной» (входит в дивизион Госкорпорации «Росатом» — ООО «Русатом Инфраструктурные решения») и ПАО «Совкомбанк».



Система водоснабжения и водоотведения Лесного, построенная в 1960-80-х годах, имеет высокий уровень износа. ООО «Русатом Инфраструктурные решения» на правах концессионера модернизирует основное и вспомогательное оборудование: реконструирует канализационно-очистные сооружения III очереди и насосно-фильтровальную станцию, отремонтирует 20,5 км водопроводных сетей и сетей водоотведения, а также сооружения на них, наладит снабжение чистой питьевой водой поселка Чащавита. В планах — не только модернизация систем водоснабжения и водоотведения, но и их качественное преобразование за счет внедрения элементов системы автоматизации и цифровизации производственных и сбытовых процессов «Умный водоканал». Это позволит эффективно управлять водоснабжением и водоотведением.



В мае 2018 года Совкомбанк подписал с госкорпорацией «Росатом» соглашение о стратегическом долгосрочном партнерстве по модернизации ЖКХ атомных городов и совместных инвестиционных проектах в сфере развития умных городов. Подписанное 15 февраля 2019 года соглашение — первый практический шаг в реализации этого стратегического партнерства.



«Мы рады участвовать в развитии инфраструктуры «атомных» городов, делать жизнь в них более комфортной и безопасной. Мы также рассматриваем перспективы по обслуживанию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в «неатомных» городах. Договоренности, к которым мы пришли с нашим партнером Совкомбанком, закладывают крепкую основу для достижения этих целей», — отметила генеральный директор ООО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.



«Госкорпорация «Росатом» — важнейший стратегический партнер нашего банка. Мы продолжим сотрудничество с компаниями госкорпорации по инфраструктурным проектам, направленным на развитие российских городов, а также по направлению «Умный город», — прокомментировал подписание председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: