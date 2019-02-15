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В январе 2019 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 57,9 тыс. кв. метров жилья
15 февраль 2019 (17:54)
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. В январе 2019 года в Свердловской области введено в эксплуатацию 57,9 тыс. кв. м. жилых помещений. Это на 8,4 тыс. кв. м. меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года.
Как сообщается на сайте Свердловскстата, из них под индивидуальное строительство — 39 тыс. кв. м., тогда как в январе 2018 года — 48,7 кв. м.
Как сообщается на сайте Свердловскстата, из них под индивидуальное строительство — 39 тыс. кв. м., тогда как в январе 2018 года — 48,7 кв. м.
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