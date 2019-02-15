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В январе 2019 года нерезиденты увеличили свою долю на рынке ОФЗ до 24,4%

15 февраль 2019 (17:35)

УрБК, Москва, 15.02.2019. В январе возобновился приток иностранного капитала на российские рынки акций и в облигации федерального займа (ОФЗ) на фоне улучшения внешней конъюнктуры и повышения у инвесторов аппетита к риску. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Впервые с июля 2018 года выросла доля остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД) — до 24,4% на конец января, отмечается в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

Сезонного ухудшения ситуации с валютной ликвидностью в декабре 2018 — январе 2019 года не наблюдалось. Возобновление покупок иностранной валюты Банком России в рамках бюджетного правила и объявление о проведении отложенных покупок в течение трех лет не оказало заметного влияния на валютный рынок.

Продолжительное снижение цены нефти в IV квартале 2018 года и отсутствие торгов на основных мировых площадках способствовали однодневному (25 декабря 2018 года) всплеску волатильности цены краткосрочного нефтяного фьючерса, однако это не имело значимых последствий для стабильности российских финансовых рынков.

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