ГК «Кортрос»: навстречу «умным городам»

Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»

ГК «Кортрос» активно внедряет новейшие технологии в сферу строительства, таким образом способствуя развитию современного города. Так, 14 февраля в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи между Минстроем РФ, Центром компетенций «Умный город» и ГК «Кортрос» было подписано соглашение об использовании разработок компании в реализации национального проекта «Умный город».Свои подписи под соглашением поставили президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий и руководитель Национального центра компетенций «Умный город» Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда» Оксана Демченко.Вениамин Голубицкий рассказал об уже имеющемся опыте реализации разработок ГК «Кортрос» в Академическом районе уральской столицы. На сегодняшний день эксперты уверенно называют его территорией опережающего развития.«При оснащении района Академический в Екатеринбурге технологиями «умной квартиры» мы достигли значимых успехов. В настоящее время это самый крупный градостроительный проект в Европе, обладатель ряда престижных российских и международных наград в сфере городского планирования, экологичного и энергоэффективного жилищного строительства», — отметил президент ГК «Кортрос».По его словам, сегодня покупатель может приобрести квартиру в районе с уже внедренной системой «умного дома». Решение позволяет в полной мере управлять системами жизнеобеспечения жилья, контролировать безопасность и экономить на оплате коммунальных услуг. Все перечисленное можно осуществлять в несколько кликов с мобильного телефона или компьютера.«Начав с «умной квартиры», мы увеличили масштабы подобных решений, создавая комфортную среду для покупателей жилья. Теперь опыт ГК «Кортрос» будет использоваться на государственном уровне при создании «умных городов», — сказал Вениамин Голубицкий.Таким образом, ГК «Кортрос» продолжает масштабировать системы управления жильём и городской средой. Ранее соглашение об использовании ее разработок было подписано с властями Перми. Возведенный компанией ЖК «Астра» и строящийся ЖК «Гулливер» показали, насколько передовые системы управления жильем позволяют улучшить жилую и инфраструктурную среду мегаполиса. Сейчас власти планируют начать работы, направленные на цифровизацию городской среды в крупнейших городах Пермского края.Еще одним значимым событием форума в Сочи стало подписание ГК «Кортрос» соглашения о сотрудничестве с Китайским национальным акционерным обществом по импорту и экспорту комплектного оборудования «Комплант» (China National Complete Plant Import and Export Group Corporation Limited). Церемония прошла в присутствии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.Подписи под документом поставили президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий и председатель совета директоров АО «Комплант» Лю Янь.Отметим, что ГК «Кортрос» — один из ведущих девелоперов федерального уровня в России. Группа компаний сегодня развивает более 25 проектов в 8 регионах присутствия. Компания уже 13 лет на рынке и, год за годом расширяя географию присутствия, повышает эффективность бизнеса. Так, в 2019 году ГК «Кортрос» планирует ввести 286 тыс. кв. м. площадей, что на 12% больше, чем в 2018 году. В том числе запланирован ввод части объектов района Академический в Екатеринбурге.