Новости дня

Компания «Форэс» выиграла процесс о защите деловой репутации

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. ООО «Форэс» выиграло в Арбитражном суде Свердловской области иск о защите деловой репутации. Об этом свидетельствуют данные картотеки дел суда.



Суд признал несоответствующими действительности сведения, распространенные гражданином Сергеем Рябцевым в его видеороликах. Высказывания блогера, касавшиеся отсутствия на предприятии очистных сооружений и вреда для здоровья горожанам и работникам завода, были признаны несоответствующими действительности.



Арбитраж обязал С. Рябцева опровергнуть порочащие деловую репутацию сведения путем видеозаписи личного выступления с резолютивной частью решения суда. Данная видеозапись должна быть передана ООО «ФОРЭС» в течение 20 дней со дня вступления решения в законную силу.



В случае неисполнения судебного решения по настоящему делу в установленный срок суд обязал взыскать с гражданина С. Рябцева в пользу ООО «ФОРЭС» денежные средства в размере 100 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с двадцать первого календарного дня с даты вступления в законную силу решения суда и до фактического исполнения решения суда в полном объеме.



Дополнительно суд решил взыскать с гражданина денежные средства — возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска.



Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение опубликовано 8 февраля 2019 года.



Напомним, что компания «ФОРЭС» занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин — пропантов. По данным на октябрь 2018 года компания достигла объема производства около 80 тыс. т готовой продукции в месяц, что составляет около 60% российского рынка пропантов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: