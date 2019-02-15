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Компания «Форэс» выиграла процесс о защите деловой репутации
15 февраль 2019 (13:14)
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. ООО «Форэс» выиграло в Арбитражном суде Свердловской области иск о защите деловой репутации. Об этом свидетельствуют данные картотеки дел суда.
Суд признал несоответствующими действительности сведения, распространенные гражданином Сергеем Рябцевым в его видеороликах. Высказывания блогера, касавшиеся отсутствия на предприятии очистных сооружений и вреда для здоровья горожанам и работникам завода, были признаны несоответствующими действительности.
Арбитраж обязал С. Рябцева опровергнуть порочащие деловую репутацию сведения путем видеозаписи личного выступления с резолютивной частью решения суда. Данная видеозапись должна быть передана ООО «ФОРЭС» в течение 20 дней со дня вступления решения в законную силу.
В случае неисполнения судебного решения по настоящему делу в установленный срок суд обязал взыскать с гражданина С. Рябцева в пользу ООО «ФОРЭС» денежные средства в размере 100 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с двадцать первого календарного дня с даты вступления в законную силу решения суда и до фактического исполнения решения суда в полном объеме.
Дополнительно суд решил взыскать с гражданина денежные средства — возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение опубликовано 8 февраля 2019 года.
Напомним, что компания «ФОРЭС» занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин — пропантов. По данным на октябрь 2018 года компания достигла объема производства около 80 тыс. т готовой продукции в месяц, что составляет около 60% российского рынка пропантов.
Суд признал несоответствующими действительности сведения, распространенные гражданином Сергеем Рябцевым в его видеороликах. Высказывания блогера, касавшиеся отсутствия на предприятии очистных сооружений и вреда для здоровья горожанам и работникам завода, были признаны несоответствующими действительности.
Арбитраж обязал С. Рябцева опровергнуть порочащие деловую репутацию сведения путем видеозаписи личного выступления с резолютивной частью решения суда. Данная видеозапись должна быть передана ООО «ФОРЭС» в течение 20 дней со дня вступления решения в законную силу.
В случае неисполнения судебного решения по настоящему делу в установленный срок суд обязал взыскать с гражданина С. Рябцева в пользу ООО «ФОРЭС» денежные средства в размере 100 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с двадцать первого календарного дня с даты вступления в законную силу решения суда и до фактического исполнения решения суда в полном объеме.
Дополнительно суд решил взыскать с гражданина денежные средства — возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение опубликовано 8 февраля 2019 года.
Напомним, что компания «ФОРЭС» занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин — пропантов. По данным на октябрь 2018 года компания достигла объема производства около 80 тыс. т готовой продукции в месяц, что составляет около 60% российского рынка пропантов.
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