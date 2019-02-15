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Договоренности между Группой ЧТПЗ и правительством Свердловской области в сфере образования выполняются полностью
15 февраль 2019 (16:15)
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. Договоренности между Группой ЧТПЗ и правительством Свердловской области по совершенствованию системы среднего профессионального образования выполняются полностью. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев, подводя итоги работы делегации региона на Российском инвестиционном форуме (РИФ-2019) в Сочи.
«У нас с коллегами есть существенные наработки, и по опыту участия в прошлых форумах могу сказать, что от их воплощения мы получаем серьезный эффект. Так, на пленарном заседании инвестиционного форума Андрей Ильич Комаров (председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» — прим. ред.) рассказывал о проекте, который мы реализуем совместно с Группой ЧТПЗ по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Речь идет как раз о том соглашении, которое мы подписали в Сочи в прошлом году. Практически все, о чем мы договариваемся, мы выполняем в полной мере и в полном объеме», — цитирует Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним, на базе Первоуральского металлургического колледжа работает Образовательный центр ЧТПЗ, который является совместным проектом Группы ЧТПЗ, правительства Свердловской области и образовательного учреждения.
Образовательный центр оснащен самым современным учебным оборудованием, использует международные технологии в области подготовки кадров, но самое главное — благодаря своему расположению на современном промышленном предприятии предоставляет уникальную возможность совместить обучение с практической стажировкой в цехах. Механизм сотрудничества бизнеса, сферы среднего профессионального образования и региональных органов власти на пленарном заседании представил председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
«У нас с коллегами есть существенные наработки, и по опыту участия в прошлых форумах могу сказать, что от их воплощения мы получаем серьезный эффект. Так, на пленарном заседании инвестиционного форума Андрей Ильич Комаров (председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» — прим. ред.) рассказывал о проекте, который мы реализуем совместно с Группой ЧТПЗ по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Речь идет как раз о том соглашении, которое мы подписали в Сочи в прошлом году. Практически все, о чем мы договариваемся, мы выполняем в полной мере и в полном объеме», — цитирует Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним, на базе Первоуральского металлургического колледжа работает Образовательный центр ЧТПЗ, который является совместным проектом Группы ЧТПЗ, правительства Свердловской области и образовательного учреждения.
Образовательный центр оснащен самым современным учебным оборудованием, использует международные технологии в области подготовки кадров, но самое главное — благодаря своему расположению на современном промышленном предприятии предоставляет уникальную возможность совместить обучение с практической стажировкой в цехах. Механизм сотрудничества бизнеса, сферы среднего профессионального образования и региональных органов власти на пленарном заседании представил председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
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