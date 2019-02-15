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Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 20 коп.

15 февраль 2019 (16:10)

УрБК, Москва, 15.02.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2019 года. Курс долл. США вырос на 16,15 коп. до 66,7 руб., курс евро — на 20,21 коп. до 75,25 руб.

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