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В правительстве РФ уверены, что в 2019 году повышение цен на бензин не превысит уровень инфляции
15 февраль 2019 (15:08)
УрБК, Москва, 15.02.2019. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак считает, что цены на бензин будут колебаться не выше уровня инфляции. Об этом сообщает ТАСС.
Он также отметил, что роста цен на моторное топливо стоит ожидать в пределах инфляции, ведь существует экономический механизм регулирования цен на моторное топливо без заключения соглашений.
В данный момент работает механизм отрицательного акциза, позволяющий балансировать внутренний и внешний рынок моторного топлива. Однако несмотря на это, в 2018 году розничные цены на бензин выросли на 9,4%, таким образом, обогнав рост инфляции. Напомним, что правительство Российской Федерации потребовало от нефтепроизводителей заморозить цены на топливо до марта 2019 года.
Он также отметил, что роста цен на моторное топливо стоит ожидать в пределах инфляции, ведь существует экономический механизм регулирования цен на моторное топливо без заключения соглашений.
В данный момент работает механизм отрицательного акциза, позволяющий балансировать внутренний и внешний рынок моторного топлива. Однако несмотря на это, в 2018 году розничные цены на бензин выросли на 9,4%, таким образом, обогнав рост инфляции. Напомним, что правительство Российской Федерации потребовало от нефтепроизводителей заморозить цены на топливо до марта 2019 года.
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