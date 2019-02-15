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Компания «СибМех» выплатит жительнице Екатеринбурга 187 тыс. рублей за некачественную шубу

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. Жительница Екатеринбурга отсудила у ООО «СибМех» 187 тыс. руб. за некачественную шубу. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В январе 2018 года женщина приобрела через магазин «Елена Фурс» норковую шубу производства ООО «СибМех» за 128 тыс. 340 руб. Через месяц носки мех на правой поле изделия начал выпадать и образовалась залысина. Женщина обратилась к продавцу с претензией, последний передал товар на экспертизу. Согласно заключению эксперта ООО «Независимая экспертиза», дефект связан с неправильной эксплуатацией товара покупателем — с механическим дефектом шубы.



Женщина не согласилась с заключением экспертизы и подала иск о защите прав потребителя к ООО «СибМех» в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Она настаивала, что ей продали товар ненадлежащего качества и просила взыскать с ответчика стоимость норковой шубы — 128 тыс. 340 руб., неустойку — 604 тыс. 481 руб., компенсацию морального вреда — 50 тыс. руб., расходы на оплату экспертизы — 17 тыс. 400 руб., оплату юридических услуг — 38 тыс. руб., а также штраф.



В суд она представила заключение эксперта ООО «Центр товароведных экспертиз», определившего, что выявленный в меховом изделии дефект носит скрытый производственный характер (слабошерстность, ослабленная связь корней с кожевой тканью), влияющий на носкость изделия. При этом экспертиза не установила следов интенсивной носки шубы.



Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично. С ООО «СибМех» взыскана стоимость мехового изделия в размере 128 тыс. 340 руб., неустойка за невыполнение требований потребителя — 20 тыс. руб., компенсация морального вреда — 5 тыс. руб., штраф — 10 тыс. руб. и судебные расходы — 24 тыс. 400 руб.



С таким решением суда первой инстанции не согласился ответчик, который подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Представитель ООО «СибМех» просил отменить решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга и отказать женщине в удовлетворении иска.



Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, проверила доводы обеих экспертиз и пришла к следующему выводу. Срок носкости изделия из меха норки составляет 10 сезонов, данный вывод ответчиком не оспорен. Именно на такой срок рассчитывает покупатель, приобретая меховое изделие. Но в данной ситуации потертости шубы до кожи образовались в течение месяца, что указывает на плохое качество изделия. При этом ООО «Независимая экспертиза» не указало, в результате каких действий со стороны потребителя мог возникнуть такой дефект всего за месяц носки шубы. Доказательств умышленного повреждения истцом мехового изделия в экспертном заключении не приведено, равно как и нарушения со стороны покупателя рекомендованных условий эксплуатации шубы, выданных вместе с чеком на шубу.



Таким образом, Свердловский областной суд оставил без изменения решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга. ООО «СибМех» выплатит женщине 187 тыс. 740 тыс. руб.

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