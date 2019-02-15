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Минтранс РФ не поддерживает идею возвращения курилок в аэропорты
15 февраль 2019 (12:49)
УрБК, Москва, 15.02.2019. Минтранс РФ не поддерживает идею возвращения курилок в аэропорты. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова главы ведомства Евгения Дитриха.
«Это вредно для здоровья, так что нет», — сказал он в кулуарах российского инвестиционного форума.
В конце 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, что и было сделано автором. После этого комитет по транспорту и строительству, являющийся соисполнителем по законопроекту, рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.
Профильный думский комитет по охране здоровья собирался еще дважды, чтобы вынести свое решение. Члены комитета на своем заседании в середине декабря не смогли прийти к какому-либо решению — при голосовании мнения депутатов «за» и «против» разделились поровну. Поэтому было принято решение провести еще одно заседание, где в конечном итоге комитет все же поддержал данную инициативу.
«Это вредно для здоровья, так что нет», — сказал он в кулуарах российского инвестиционного форума.
В конце 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, что и было сделано автором. После этого комитет по транспорту и строительству, являющийся соисполнителем по законопроекту, рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.
Профильный думский комитет по охране здоровья собирался еще дважды, чтобы вынести свое решение. Члены комитета на своем заседании в середине декабря не смогли прийти к какому-либо решению — при голосовании мнения депутатов «за» и «против» разделились поровну. Поэтому было принято решение провести еще одно заседание, где в конечном итоге комитет все же поддержал данную инициативу.
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