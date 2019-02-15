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В Екатеринбурге несколько десятков домов остались без отопления
15 февраль 2019 (12:28)
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. Сегодня в Екатеринбурге на ул. Ключевская несколько десятков жилых домов остались без отопления.
На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут подаваться со сниженными параметрами: температура воды составит около +50 градусов. На месте работают 12 специалистов, задействованы три единицы специализированной техники. Восстановление герметизации трубопровода и параметров теплоснабжения планируется завершить до 18.00.
«Жителям домов, где нет теплоснабжения и воды, необходимо обратится в свою организацию ЖКХ (УК, ТСН, ТСЖ, РЭМП)», — сообщает пресс-служба АО «Екатеринбургская теплоснабжающая компания».
На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут подаваться со сниженными параметрами: температура воды составит около +50 градусов. На месте работают 12 специалистов, задействованы три единицы специализированной техники. Восстановление герметизации трубопровода и параметров теплоснабжения планируется завершить до 18.00.
«Жителям домов, где нет теплоснабжения и воды, необходимо обратится в свою организацию ЖКХ (УК, ТСН, ТСЖ, РЭМП)», — сообщает пресс-служба АО «Екатеринбургская теплоснабжающая компания».
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