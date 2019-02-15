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Проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург включили в стратегию пространственного развития РФ

УрБК, Москва, 15.02.2019. Правительство РФ утвердило стратегию пространственного развития России до 2025 года. Документ опубликован на сайте правительства.



Стратегия преподносится как один из механизмов реализации нацпроектов — именно регионы считаются их основными исполнителями. Документ строится на определении перспективных экономических специализаций для каждого региона.



Стратегия предполагает формирование 12 макрорегионов. При этом Челябинская и Свердловская области входят в Уральско-Сибирский макрорегион.



Среди прочих мер, направленных на обеспечение ликвидации инфраструктурных ограничений, документом предусмотрено строительство высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск.



Как указано в документе, строительство УВСМ общей протяженностью около 218 км позволит создать единую агломерацию двух крупных промышленных городов — Челябинска и Екатеринбурга — с населением около 4 млн человек, которая станет третьей по величине в России после московской и петербургской.



Напомним, по предварительным расчетам, время нового скоростного поезда в пути от Екатеринбурга до Челябинска составит примерно 1 час 10 минут, а ускоренного регионального поезда — примерно 2 часа 15 минут.

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