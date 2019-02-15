Новости дня

В Екатеринбурге 16 февраля пройдет круглый стол по развитию ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. В администрации определили дату круглого стола, на котором власти предлагают городскому сообществу обсудить будущее Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского. Он состоится 16 февраля 2019 года, сообщается на официальном сайте горадминистрации.



Напомним, о сборе творческих концепций по развитию ЦПКиО стало известно в ноябре 2018 года. Проекты принимались как от рядовых горожан, так и от профессиональных дизайнеров, творческих групп, специализированных компаний и архитектурных бюро вне зависимости от страны их проживания или языка общения. В ходе коллегиальной работы специалистами муниципалитета и привлеченными экспертами были отобраны лучшие из предложенных вариантов. И теперь их планируется обсудить с жителями города.



Круглый стол, на котором его участникам предстоит оценить проекты развития ЦПКиО, состоится уже в ближайшую субботу, 16 февраля, в 10.00 в администрации Екатеринбурга.



Заявки на участие в мероприятии с указанием фамилии, имени и отчества участника необходимо подать в электронном виде по адресу: dialog@ekadm.ru до 16.00 15 февраля.



Всем участникам круглого стола необходимо будет иметь при себе паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, так как вход в здание администрации города в выходные дни осуществляется в режиме ограниченного доступа.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: