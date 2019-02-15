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«Уральские авиалинии» с конца мая начнут выполнять рейсы с Дальнего Востока в Краснодар
15 февраль 2019 (09:47)
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в конце мая начнет выполнять традиционные летние рейсы из Хабаровска и Владивостока в Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Полеты по маршруту Хабаровск — Краснодар начнутся 21 мая и будут выполняться с посадкой в Иркутске по вторникам, обратно — по понедельникам. А рейс Владивосток — Краснодар (через Новосибирск) откроется с 25 мая, будет выполняться по субботам, обратно — по пятницам.
«Напомним, что эти направления участвуют в распродаже «Билеты в лето». Купить билеты со скидкой до 30% можно до 24 февраля 2019 года. Приобрести их можно в авиакассах, на официальном сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы программы «Крылья», — отмечают в пресс-службе.
Полеты по маршруту Хабаровск — Краснодар начнутся 21 мая и будут выполняться с посадкой в Иркутске по вторникам, обратно — по понедельникам. А рейс Владивосток — Краснодар (через Новосибирск) откроется с 25 мая, будет выполняться по субботам, обратно — по пятницам.
«Напомним, что эти направления участвуют в распродаже «Билеты в лето». Купить билеты со скидкой до 30% можно до 24 февраля 2019 года. Приобрести их можно в авиакассах, на официальном сайте www.uralairlines.com, через мобильное приложение Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы программы «Крылья», — отмечают в пресс-службе.
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