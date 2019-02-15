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Авиакомпания «Геликс» оштрафована за несвоевременную выплату зарплаты
15 февраль 2019 (09:26)
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2019. АО «Авиакомпания «Геликс» оштрафовано за несвоевременную выплату зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры.
В ходе проверки было установлено, что по правилам внутреннего трудового распорядка для работников авиакомпании определен порядок выплаты заработной платы — два раза в месяц. Соответственно, за первую половину текущего месяца — 28 числа и 15 числа месяца, следующего за текущим, — окончательный расчет.
Вопреки требованиям Трудового кодекса Российской Федерации, организацией систематически нарушались установленные сроки оплаты труда работников.
В связи с этим по постановлению заместителя Свердловского транспортного прокурора Государственная инспекция труда в Пермском крае привлекла авиакомпанию к ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Перевозчик оштрафован на 35 тыс. руб.
В ходе проверки было установлено, что по правилам внутреннего трудового распорядка для работников авиакомпании определен порядок выплаты заработной платы — два раза в месяц. Соответственно, за первую половину текущего месяца — 28 числа и 15 числа месяца, следующего за текущим, — окончательный расчет.
Вопреки требованиям Трудового кодекса Российской Федерации, организацией систематически нарушались установленные сроки оплаты труда работников.
В связи с этим по постановлению заместителя Свердловского транспортного прокурора Государственная инспекция труда в Пермском крае привлекла авиакомпанию к ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Перевозчик оштрафован на 35 тыс. руб.
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