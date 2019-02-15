Новости дня

В ОК «Русал» обновили состав совета директоров

УрБК, Москва, 15.02.2019. В ОК «Русал» после снятия американских санкций обновили состав совета директоров. Об этом сообщает «Прайм».



Компанию в связи с участием в региональных выборах покинул исполнительный директор Сергей Попов, на его место назначен Евгений Курьянов.



Также в состав совета введены независимые неисполнительные директора Максим Полетаев, Рэндольф Н. Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Йордан.



Всего в расширенном списке совета директоров перечислены 14 человек.



Минфин США 27 января снял санкции с принадлежавших Олегу Дерипаске компаний ОК «Русал», En+ и «Евросибэнерго», оставив при этом в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: