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В ОК «Русал» обновили состав совета директоров
15 февраль 2019 (09:04)
УрБК, Москва, 15.02.2019. В ОК «Русал» после снятия американских санкций обновили состав совета директоров. Об этом сообщает «Прайм».
Компанию в связи с участием в региональных выборах покинул исполнительный директор Сергей Попов, на его место назначен Евгений Курьянов.
Также в состав совета введены независимые неисполнительные директора Максим Полетаев, Рэндольф Н. Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Йордан.
Всего в расширенном списке совета директоров перечислены 14 человек.
Минфин США 27 января снял санкции с принадлежавших Олегу Дерипаске компаний ОК «Русал», En+ и «Евросибэнерго», оставив при этом в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.
Компанию в связи с участием в региональных выборах покинул исполнительный директор Сергей Попов, на его место назначен Евгений Курьянов.
Также в состав совета введены независимые неисполнительные директора Максим Полетаев, Рэндольф Н. Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Йордан.
Всего в расширенном списке совета директоров перечислены 14 человек.
Минфин США 27 января снял санкции с принадлежавших Олегу Дерипаске компаний ОК «Русал», En+ и «Евросибэнерго», оставив при этом в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.
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