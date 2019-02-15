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В ОК «Русал» обновили состав совета директоров

15 февраль 2019 (09:04)

УрБК, Москва, 15.02.2019. В ОК «Русал» после снятия американских санкций обновили состав совета директоров. Об этом сообщает «Прайм».

Компанию в связи с участием в региональных выборах покинул исполнительный директор Сергей Попов, на его место назначен Евгений Курьянов.

Также в состав совета введены независимые неисполнительные директора Максим Полетаев, Рэндольф Н. Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Йордан.

Всего в расширенном списке совета директоров перечислены 14 человек.

Минфин США 27 января снял санкции с принадлежавших Олегу Дерипаске компаний ОК «Русал», En+ и «Евросибэнерго», оставив при этом в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.

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