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В Екатеринбурге суд признал банкротом проблемного застройщика «БЗСК-Инвест»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал АО «БЗСК-Инвест» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, АО «БЗСК-Инвест» зарегистрировано в 2007 году, является одним из активов свердловского предпринимателя Александра Фрибуса и входит в группу компаний «БЗСК». Организация выступала застройщиком проблемных жилых комплексов «Березки» в Березовском и «Гаринский, 3» в Екатеринбурге. В связи с затягиванием сроков сдачи объектов и нарушением прав граждан-участников строительства деятельность компании находится на контроле прокуратуры Свердловской области.



С иском о банкротстве АО «БЗСК-Инвест» в сентябре 2018 года обратилось в суд ООО «Уралметстрой». В ходе рассмотрения дела кредиторами компании были заявлены требования на общую сумму более 450 млн руб., суд сделал вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника в установленные законом сроки.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении АО «БЗСК-Инвест» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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