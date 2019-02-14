Кризис

Поголовье овец и коз в Свердловской области в 2018 году уменьшилось на 3,9%

14 февраль 2019 (17:56)

По данным Свердловскстата на конец декабря, в 2018 году в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота на Среднем Урале уменьшилось на 0,4% или на 1 тыс. особей, составив 257 тыс. 600 голов.

Количество свиней в регионе в этом же периоде, наоборот, выросло на 0,3% или на 900 животных, составив 342 тыс.

Также в хозяйствах всех категорий на 3,9% или на 2,2 тыс. сократилось количество овец и коз, составив 55 тыс. голов.

В 2018 году, по сравнению с 2017, поголовье птицы уменьшилось на 3,6% или на 500 тыс. — до 13 млн 300 тыс.

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