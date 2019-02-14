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Повышение ипотечных ставок не помешало росту объемов кредитования на 49% по итогам 2018 года

УрБК, Москва, 14.02.2019. Начавшийся в июле тренд повышения ипотечных ставок не помешал росту объемов кредитования в 2018 году на 49%. Об этом сообщается в обзоре аналитического центра «Русипотека».



По данным Банка России, коммерческими банками за 2018 год выдан 1 млн 471 тыс. 821 кредит на общую сумму 3,13 трлн руб. Ипотечный кредитный портфель увеличился за декабрь на 125,075 млрд руб., за год — на 1,22 трлн руб. и достиг 6,41 трлн руб. Годовой рост составил 23,58%.



За 12 месяцев выдано 368 тыс. 340 кредитов на сумму 870,644 млрд руб. для приобретения квартир по договорам участия в долевом строительстве. Доля указанного кредитования за период с января по декабрь равна 28,9%. В 2017 году доля таких кредитов была выше — 32,7%.



Кредитование долевого участия в декабре дало 25,48% от всех выдач в денежном выражении. За декабрь выдано 35 тыс. 598 таких кредитов на сумму 86,87 млрд руб.



Просрочка кредитов более чем на 90 дней составила 1,78%. На конец 2017 года было 2,19%.



Доля рефинансирования в общем объеме выданных банками кредитов за 12 месяцев составила 10,1%. Общий объем рефинансирования увеличился в 2 раза по сравнению с 2017 годом и превысил 300 млрд руб. Свыше 150 тыс. семей получили снижение ежемесячной нагрузки на семейный бюджет.



Средний размер кредита увеличился за год на 200 тыс. руб. и оценивается в 2,05 млн руб. Для сравнения, в 2017 году было 1,86 млн руб., а в 2016 году — 1,72 млн руб.



«Несмотря на некоторое замедление темпов роста, в 2019 году не произойдет падения объемов кредитования. Возможно повторение результатов прошедшего года, а в оптимистичном варианте — увеличение объема кредитования на 10%», — отмечают аналитики «Русипотеки».

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