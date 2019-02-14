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В январе текущего года на Среднем Урале сдано почти 58 тыс. кв. м. жилья
14 февраль 2019 (17:21)
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. В январе текущего года в Свердловской области сдано почти 58 тыс. кв. м. жилья. Из них 20 тыс. «квадратов» построено в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
На втором месте по вводу жилья за январь находится Сысертский городской округ. Здесь сдано 8,3 тыс. кв. м., все они приходятся на частные дома. В Белоярском городском округе сдано 5,2 тыс. кв. м. На четвертом месте Березовский, где введено в эксплуатацию 2,3 тыс. «квадратов». Богданович занял пятое место по количеству сданного жилья за январь — 1,8 тыс. кв. м.
В январе лидером по жилищному строительству среди управленческих округов стал Южный управленческий округ, здесь сдано 21,6 тыс. кв. м. жилья. Сопоставимые объемы ввода показали Восточный управленческий округ — почти 5 тыс. «квадратов», Горнозаводской — 4,6 тыс. кв. м., Западный — 4,4 тыс. кв. м. жилья. В Северном управленческом округе построено 1,8 тыс. кв. м.
На втором месте по вводу жилья за январь находится Сысертский городской округ. Здесь сдано 8,3 тыс. кв. м., все они приходятся на частные дома. В Белоярском городском округе сдано 5,2 тыс. кв. м. На четвертом месте Березовский, где введено в эксплуатацию 2,3 тыс. «квадратов». Богданович занял пятое место по количеству сданного жилья за январь — 1,8 тыс. кв. м.
В январе лидером по жилищному строительству среди управленческих округов стал Южный управленческий округ, здесь сдано 21,6 тыс. кв. м. жилья. Сопоставимые объемы ввода показали Восточный управленческий округ — почти 5 тыс. «квадратов», Горнозаводской — 4,6 тыс. кв. м., Западный — 4,4 тыс. кв. м. жилья. В Северном управленческом округе построено 1,8 тыс. кв. м.
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