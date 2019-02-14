Новости дня

В январе текущего года на Среднем Урале сдано почти 58 тыс. кв. м. жилья

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. В январе текущего года в Свердловской области сдано почти 58 тыс. кв. м. жилья. Из них 20 тыс. «квадратов» построено в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



На втором месте по вводу жилья за январь находится Сысертский городской округ. Здесь сдано 8,3 тыс. кв. м., все они приходятся на частные дома. В Белоярском городском округе сдано 5,2 тыс. кв. м. На четвертом месте Березовский, где введено в эксплуатацию 2,3 тыс. «квадратов». Богданович занял пятое место по количеству сданного жилья за январь — 1,8 тыс. кв. м.



В январе лидером по жилищному строительству среди управленческих округов стал Южный управленческий округ, здесь сдано 21,6 тыс. кв. м. жилья. Сопоставимые объемы ввода показали Восточный управленческий округ — почти 5 тыс. «квадратов», Горнозаводской — 4,6 тыс. кв. м., Западный — 4,4 тыс. кв. м. жилья. В Северном управленческом округе построено 1,8 тыс. кв. м.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: