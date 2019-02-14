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В Екатеринбурге планируют создать четыре новых площадки для организации розничных рынков
14 февраль 2019 (16:58)
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. В администрации Екатеринбурга планируют организовать рынки на четырех направлениях въезда в город. Об этом в интервью официальному порталу города рассказал замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.
«В рамках подготовки к 300-летию Екатеринбурга губернатор Свердловской области дал нам поручение рассмотреть четыре площадки на въездах в столицу Урала с Северного, Южного, Западного и Восточного направлений для организации на них полноценных розничных рынков», — отметил Владимир Боликов.
По его словам, сельскохозяйственные рынки и ярмарки — это очень близкая и удобная форма торговли для россиян.
«Екатеринбуржцы активно пользуются возможностью закупать нужные им продукты питания и другие товары напрямую у местных производителей. Это удобно и выгодно не только горожанам, но и фермерам, и индивидуальным предпринимателям», — подчеркнул Владимир Боликов.
Напомним, что Минпромторг России подготовил поправки в законодательство, которые должны облегчить организацию нестационарной торговли.
«В рамках подготовки к 300-летию Екатеринбурга губернатор Свердловской области дал нам поручение рассмотреть четыре площадки на въездах в столицу Урала с Северного, Южного, Западного и Восточного направлений для организации на них полноценных розничных рынков», — отметил Владимир Боликов.
По его словам, сельскохозяйственные рынки и ярмарки — это очень близкая и удобная форма торговли для россиян.
«Екатеринбуржцы активно пользуются возможностью закупать нужные им продукты питания и другие товары напрямую у местных производителей. Это удобно и выгодно не только горожанам, но и фермерам, и индивидуальным предпринимателям», — подчеркнул Владимир Боликов.
Напомним, что Минпромторг России подготовил поправки в законодательство, которые должны облегчить организацию нестационарной торговли.
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