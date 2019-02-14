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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о «структурных дисбалансах» в российской экономике

УрБК, Москва, 14.02.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил на пленарной сессии Российского инвестиционного форума (РИФ), что Российская экономика имеет серьезные «структурные дисбалансы». Об этом сообщает РИА «Новости».



«Мы отдаем себе отчет в том, что экономика имеет серьезные структурные дисбалансы, что санкционное давление продолжится. Вот очередной опус вчера опубликовали. Что наша инфраструктура требует глубокой модернизации, что наше образование и здравоохранение только на пути к желаемому уровню», — сообщил председатель правительства.



Накануне сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес подготовили новую и более жесткую версию законопроекта о санкциях против России, который не был принят в прошлом году. Документ, как отмечает издание «Коммерсантъ», предполагает запрет инвестиций в новый российский госдолг и проекты по добыче нефти в РФ, введение санкций на зарубежные проекты российских госкомпаний и на проекты СПГ за пределами России.

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