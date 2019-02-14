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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о «структурных дисбалансах» в российской экономике
14 февраль 2019 (16:12)
УрБК, Москва, 14.02.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил на пленарной сессии Российского инвестиционного форума (РИФ), что Российская экономика имеет серьезные «структурные дисбалансы». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы отдаем себе отчет в том, что экономика имеет серьезные структурные дисбалансы, что санкционное давление продолжится. Вот очередной опус вчера опубликовали. Что наша инфраструктура требует глубокой модернизации, что наше образование и здравоохранение только на пути к желаемому уровню», — сообщил председатель правительства.
Накануне сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес подготовили новую и более жесткую версию законопроекта о санкциях против России, который не был принят в прошлом году. Документ, как отмечает издание «Коммерсантъ», предполагает запрет инвестиций в новый российский госдолг и проекты по добыче нефти в РФ, введение санкций на зарубежные проекты российских госкомпаний и на проекты СПГ за пределами России.
«Мы отдаем себе отчет в том, что экономика имеет серьезные структурные дисбалансы, что санкционное давление продолжится. Вот очередной опус вчера опубликовали. Что наша инфраструктура требует глубокой модернизации, что наше образование и здравоохранение только на пути к желаемому уровню», — сообщил председатель правительства.
Накануне сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес подготовили новую и более жесткую версию законопроекта о санкциях против России, который не был принят в прошлом году. Документ, как отмечает издание «Коммерсантъ», предполагает запрет инвестиций в новый российский госдолг и проекты по добыче нефти в РФ, введение санкций на зарубежные проекты российских госкомпаний и на проекты СПГ за пределами России.
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