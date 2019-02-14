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ФСК ЕЭС будет обеспечивать электроснабжение перспективных месторождений меди в Хабаровском крае

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. На полях Российского инвестиционного форума (РИФ-2019) председателем правления Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы Андреем Муровым было подписано соглашение о взаимодействии с горнодобывающим производством РМК в рамках техприсоединения к ЕНЭС Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения, а также иных перспективных проектов. Об этом сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



Подписанный документ предполагает координацию работы для обеспечения надежного электроснабжения существующих объектов РМК, а также в ходе развития электросетевых комплексов регионов присутствия предприятий компании.



ФСК ЕЭС к настоящему моменту проведен анализ возможной схемы электроснабжения Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения в Хабаровском крае, которая предполагает мероприятия, связанные в том числе с развитием сетевой инфраструктуры 220 и 500 кВ. Запасы перспективного месторождения оцениваются в 5,1 млн т меди и 278 т золота. Планируемая потребность в мощности — до 250 МВт.



В 2018 году ФСК ЕЭС завершила работы по технологическому присоединению Михеевского ГОКа (Челябинская область, входит в Группу РМК) в объеме максимальной заявленной мощности — 80 МВт.



«Присоединение и электроснабжение крупных горнодобывающих предприятий — большое направление работы ФСК. Особенно применительно к Дальнему Востоку. Оно дает комплексный эффект — как для якорных потребителей, так и для прилежащих территорий», — отметил Андрей Муров.

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