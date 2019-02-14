Кризис

В России количество возбужденных дел по признакам картельного сговора с участием чиновников выросло на 47%

Свердловским УФАС России в 2018 году было возбуждено 10 дел по статье 11 закона о защите конкуренции. Из них по признакам сговора на торгах — 8 дел. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.



Стоит отметить, что по статье 16 закона о защите конкуренции, которая предусматривает ответственность за ограничивающие конкуренцию соглашения с участием исполнительных органов власти, в 2018 году было возбуждено 5 дел.



В целом по стране количество возбужденных дел по статье 16 закона о защите конкуренции составило в 2018 году 330 (рост по сравнению с 2017 на 47%). Количество дел по статье 17 пункт 1 часть 1 того же закона — 82 (рост по сравнению с 2017 — на 71%).



«Статистика по нарушениям статьи 16 и 17 закона о защите конкуренции выглядит очень плохо. Это те картельные сговоры, в которых участвуют представители власти. Эта ситуация становится все более опасной», — отметил Андрей Тенишев.

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