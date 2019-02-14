Новости дня
Официальный курс доллара США вырос на 86 коп., евро — на 65 коп.
14 февраль 2019 (14:39)
УрБК, Москва, 14.02.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2019 года. Курс долл. США вырос на 86,46 коп. до 66,54 руб., курс евро — на 65,99 коп. до 75,04 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 3,6 коп., евро вырос на 24 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 4,3 коп., евро снизился на 7 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 35 коп., евро — на 20 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 9,95 коп., евро снизился на 14,2 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро снизился на 5 коп.