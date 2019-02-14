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Официальный курс доллара США вырос на 86 коп., евро — на 65 коп.

УрБК, Москва, 14.02.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2019 года. Курс долл. США вырос на 86,46 коп. до 66,54 руб., курс евро — на 65,99 коп. до 75,04 руб.

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