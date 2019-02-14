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В ФНС назвали главной целью налога для самозанятых агрегаторы услуг наподобие «Яндекс.Такси»

УрБК, Москва, 14.02.2019. Агрегаторы типа «Яндекс.Такси» являются главной целью нового налогового режима для самозанятых, сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на Российском инвестиционном форуме. Об этом пишет «Интерфакс».



«На самом деле, на сегодняшний день агрегаторы, которые предоставляют услуги, — вот кто основная цель нового налога на самозанятых. Они должны быть в системе государственных отношений», — сказал Михаил Мишустин.



«Когда вы заказываете «Яндекс.Такси», приезжает машина, вы заплатили там тысячу рублей и все. Дальше человек, который оказал вам эту услугу, платит агрегатору, например, 30%. Все. Какая-то информационная услуга, на самом деле, оказана на территории Российской Федерации, нужно соответствующим образом платить налог, в том числе с того, что заработал данный таксист», — пояснил глава ФНС.



Он отметил, что сейчас развивается сотрудничество с агрегаторами в рамках специальной платформы. По его словам, она позволяет агрегатору решить вопрос и перечислять эти 4% от стоимости услуг в налоговую службу.



Напомним, что налог для самозанятых граждан на профессиональный доход в пилотном режиме действует с 2019 года в трех регионах России. Ставка по нему составляет 4% для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам. Такой налоговый режим действует для самозанятых граждан с годовым доходом до 2,4 млн руб. Платить налоги самозанятые смогут через мобильное приложение.

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