Новости дня

ЕВРАЗ НТМК приступил к техперевооружению доменной печи № 6

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. ЕВРАЗ НТМК выбрал поставщиков основного оборудования для технического перевооружения доменной печи № 6. Об этом сообщает Региональный центр корпоративных отношений «Урал».



«Заключены контракты на поставку технологического оборудования и средств автоматизации. Пуск доменной печи в работу запланирован на октябрь 2020 года. Инвестиции составят 150 млн долл. США», — говорится в сообщении.



Основное технологическое оборудование поставит компания PAUL WURTH S.A., мировой лидер в области инжиниринга и технологических решений для металлургии. Контракт подписали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и вице-президент PAUL WURTH S.A. Йорг Бринкманн. Компания поставит на комбинат оборудование для литейного двора доменной печи, бесконусное загрузочное устройство, систему газоочистки, огнеупорную футеровку, медные холодильники.



Контракт на поставку средств автоматизации и электрического оборудования заключен с международной компанией Primetals Technologies, преемницей Siemens VAI, многолетнего партнера ЕВРАЗ НТМК. Документ подписали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и вице-президент Primetals Technologies Петер Юца. Современные средства автоматизации позволят оптимизировать работу печи и снизить расход кокса.



«Модернизация доменной печи № 6 даст нам возможность выпускать чугун на двух новых современных домнах. После запуска печи мы остановим выработавшую свой срок домну № 5 и сделаем еще один большой шаг к снижению нагрузки на окружающую среду Нижнего Тагила» — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.



Объем печи после технического перевооружения не изменится и составит 2 тыс. 200 кубометров, мощность — 2,5 млн т чугуна в год. Домна будет оборудована двумя литейными дворами с полностью закрытыми главными и транспортными желобами, автоматизированными системами верхней (бесконусное загрузочное устройство) и нижней загрузки сырья, воздухонагревателями бесшахтного типа и мощными аспирационными установками — такими же, как на домне № 7. Степень очистки воздуха на ДП 6 вырастет по сравнению с ранее действовавшими печами.



Управление доменной печью № 6 будет полностью автоматизировано. Как и на ДП № 7, загрузка сырья и топлива производится без участия человека. Интеллектуальная система за счет сбора и анализа статистической информации позволяет определить оптимальный технологический режим и управлять доменной плавкой без участия человека.



Первые поставки оборудования для домны ЕВРАЗ НТМК запланированы на III квартал 2019 года. Основные агрегаты и средства автоматизации комбинат получит в 2020 году.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: