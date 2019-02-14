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ФАС России возбудило дело против «Солид-товарные рынки» и «А-ОЙЛ» по признакам сговора, приведшего с росту цен на бензин
14 февраль 2019 (13:42)
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. ФАС России возбудила дело против двух нефтетрейдеров по признакам картельного сговора, приведшего с росту цен на бензин. Фигурантами дела стали компании «Солид-товарные рынки» и «А-ОЙЛ». Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
«Я не скажу, что работа этих двух трейдеров объясняет рост цен на бензин в Российской федерации, но существенный вклад они в это внесли. И это будет не последнее дело по бензиновым картелям. Будут дела в отношении федеральных компаний, которые влияли либо на рынки регионов, либо на рынки всей Российской Федерации», — отметил Андрей Тенишев.
Напомним, в 2018 году розничные цены на бензин выросли на 9,4%, обогнав рост инфляции. Правительство РФ потребовало от нефтепроизводителей заморозить цены на топливо до марта 2019 года.
«Я не скажу, что работа этих двух трейдеров объясняет рост цен на бензин в Российской федерации, но существенный вклад они в это внесли. И это будет не последнее дело по бензиновым картелям. Будут дела в отношении федеральных компаний, которые влияли либо на рынки регионов, либо на рынки всей Российской Федерации», — отметил Андрей Тенишев.
Напомним, в 2018 году розничные цены на бензин выросли на 9,4%, обогнав рост инфляции. Правительство РФ потребовало от нефтепроизводителей заморозить цены на топливо до марта 2019 года.
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