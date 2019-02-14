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С корпорации «Уральский хлеб» взыскано более 235 тыс. рублей долга за тепло и водоснабжение

14 февраль 2019 (13:21)

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. С ООО «Корпорация «Уральский хлеб» (Екатеринбург) взыскано более 235 тыс. руб. долга за тепло и водоснабжение. У компании отсутствовал договор на предоставление этих услуг, сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Кроме того, сейчас в отношении предприятия готовится очередной иск за пользование чужими денежными средствами. Его рассмотрение состоится в ближайшее время.

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