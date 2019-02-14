Кризис
За месяц объем просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области вырос в 2,2 раза
14 февраль 2019 (12:38)
На 1 февраля 2019 года просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области среди организаций, которые не относятся к малому бизнесу, составила 37,4 млн руб.
По данным Свердловскстата, по сравнению с 1 января 2019 года показатель увеличился на 20,7 млн руб. или в 2,2 раза, с 1 февраля 2018 года — в 6,6 раза.
По данным Свердловскстата, по сравнению с 1 января 2019 года показатель увеличился на 20,7 млн руб. или в 2,2 раза, с 1 февраля 2018 года — в 6,6 раза.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За месяц объем просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области вырос в 2,2 раза
- На 1 января 2019 года просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составила 16,7 млн рублей
- Объем просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области за год вырос в 23,2 раза
- Объем просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области за год вырос в 23,2 раза
- В Свердловской области объем просроченной задолженности по зарплате за год вырос в 16,3 раза