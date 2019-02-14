Кризис

За месяц объем просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области вырос в 2,2 раза

На 1 февраля 2019 года просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области среди организаций, которые не относятся к малому бизнесу, составила 37,4 млн руб.



По данным Свердловскстата, по сравнению с 1 января 2019 года показатель увеличился на 20,7 млн руб. или в 2,2 раза, с 1 февраля 2018 года — в 6,6 раза.

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