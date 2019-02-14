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УБРиР увеличил лимит на обслуживание банковских гарантий в пользу компании «Крановые технологии» до 448 млн рублей

УрБК, Челябинск, 14.02.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил лимит на обслуживание банковских гарантий в пользу челябинской компании «Крановые технологии» (бренд GIRAFFE) до 448 млн руб.



Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, гарантиями обеспечено выполнение обязательств предприятия перед Госкорпорацией «Росатом» по поставке уникальных башенных кранов на стройплощадку Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области. Техника будет задействована в возведении стен энергоблоков реакторного отделения.



Челябинский подрядчик заключает уже третий контракт с дочерней компанией госкорпорации, и все они обеспечены гарантиями УБРиР. В рамках этого контракта с начала 2019 года банком было выпущено пять банковских гарантий для организации на сумму более 133,9 млн руб. Ими обеспечены обязательства челябинской компании по поставке и установке двух башенных кранов на стройплощадке Курской АЭС-2.



Ранее, в 2017 году, УБРиР выпустил 11 гарантий на 300 млн руб. в обеспечение контракта по поставке 5 башенных кранов на строящийся комплекс атомной электростанции. В 2018 году предприятие заключило второй контракт на строительство и установку трех башенных кранов. И этот контракт также был обеспечен семью гарантиями УБРиР на 223,2 млн руб. Часть гарантий уже погашена.



«Банковские гарантии — востребованный инструмент у представителей бизнеса. Благодаря им заказчик может быть уверен, что все договоренности будут выполнены в полном объеме. Тем самым мы даем возможность предприятиям Южного Урала развиваться, участвовать и выигрывать в важных государственных тендерах, поддерживая экономику региона», — рассказала руководитель филиала УБРиР в Челябинской области Галина Родина.



«Радует, что энергоблоки Курской АЭС-2 сооружаются с помощью передовой отечественной техники. Эти краны реализуют передовые технологии, адаптированные к суровому российскому климату, что делает их уникальными. Инновационные технологии, которые внедряет атомная отрасль, помогают развиваться и другим промышленным отраслям страны. Этим мы обеспечиваем технологическое лидерство России на международной арене», — отметил директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин.

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