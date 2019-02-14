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Свердловское УФАС зафиксировало снижение цен на дизельное топливо на АЗС региона
14 февраль 2019 (12:15)
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. В Свердловской области в период с 4 по 10 февраля цена на дизельное топливо снизилась на 25 коп., составив 46,67 руб. за литр. Цена за литр сжиженного углеводородного газа тоже упала с 21,22 руб. до 21,18 руб. за литр. Таким образом, снижение составило 4 коп.
Как говорится в сообщении пресс-службы Управления ФАС России по Свердловской области, за отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) не изменилась и составила 41,21 руб. Стоимость одного литра бензина марки АИ-95 держится на уровне прошлой недели — 44,08 руб. за литр.
Как говорится в сообщении пресс-службы Управления ФАС России по Свердловской области, за отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) не изменилась и составила 41,21 руб. Стоимость одного литра бензина марки АИ-95 держится на уровне прошлой недели — 44,08 руб. за литр.
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