Новости дня

В Серове арестовали 12 тыс. бутылок нелегального пива

14 февраль 2019 (11:54)

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. Сотрудники Росалкогольрегулирования провели контрольные мероприятия, направленные на пресечение нелегального производства и оборота пивных напитков на территории города Серова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе осмотра помещений на ул. Гагарина установлен факт хранения пивных напитков с признаками нелегального оборота. Обнаружено более 12 тыс. бутылок продукции различных видов и наименований», — говорится в сообщении.

В Серове арестовали 12 тыс. бутылок нелегального пива
Фотография с сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

В настоящее время вся алкогольная продукция арестована. Отобраны образцы для проведения соответствующей экспертизы. Проводится административное расследование.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: