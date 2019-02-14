В Серове арестовали 12 тыс. бутылок нелегального пива

Фотография с сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. Сотрудники Росалкогольрегулирования провели контрольные мероприятия, направленные на пресечение нелегального производства и оборота пивных напитков на территории города Серова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«В ходе осмотра помещений на ул. Гагарина установлен факт хранения пивных напитков с признаками нелегального оборота. Обнаружено более 12 тыс. бутылок продукции различных видов и наименований», — говорится в сообщении.В настоящее время вся алкогольная продукция арестована. Отобраны образцы для проведения соответствующей экспертизы. Проводится административное расследование.