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В Серове арестовали 12 тыс. бутылок нелегального пива
14 февраль 2019 (11:54)
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. Сотрудники Росалкогольрегулирования провели контрольные мероприятия, направленные на пресечение нелегального производства и оборота пивных напитков на территории города Серова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе осмотра помещений на ул. Гагарина установлен факт хранения пивных напитков с признаками нелегального оборота. Обнаружено более 12 тыс. бутылок продукции различных видов и наименований», — говорится в сообщении.
Фотография с сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
В настоящее время вся алкогольная продукция арестована. Отобраны образцы для проведения соответствующей экспертизы. Проводится административное расследование.
«В ходе осмотра помещений на ул. Гагарина установлен факт хранения пивных напитков с признаками нелегального оборота. Обнаружено более 12 тыс. бутылок продукции различных видов и наименований», — говорится в сообщении.
Фотография с сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
В настоящее время вся алкогольная продукция арестована. Отобраны образцы для проведения соответствующей экспертизы. Проводится административное расследование.
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