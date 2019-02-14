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Эксперты спрогнозировали переизбыток бензина в России в 2019 году
14 февраль 2019 (11:30)
УрБК, Москва, 14.02.2019. По информации экспертов Argus Consulting, в России существует высокий профицит мощностей по выпуску бензина из-за увеличения производства почти на 2 млн т.
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитическую презентацию компании «Нефтепереработка РФ в 2019 году: Ожидания и перспективы», это произошло после старта новых установок на нефтеперерабатывающем комплексе «Танеко» и Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
Из-за медленного роста внутреннего спроса на бензин и усиления конкуренции на экспортных рынках производители вынуждены искать эффективные каналы сбыта. В 2019 году также не прогнозируется большой рост выпуска и экспорта бензина.
Во время модернизации НПЗ производство бензина продолжит расти, поэтому профицит может увеличиться, хотя есть риск, что мощности завода будут недозагружены. Кроме того, увеличение объемов производства бензина в Казахстане вытеснило российской рынок в Центральной Азии. Конкуренция продолжится и в 2019 году.
Напомним, в 2018 году розничные цены на бензин выросли на 9,4%, обогнав рост инфляции. Правительство потребовало от нефтепроизводителей заморозить цены на топливо до марта 2019 года.
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитическую презентацию компании «Нефтепереработка РФ в 2019 году: Ожидания и перспективы», это произошло после старта новых установок на нефтеперерабатывающем комплексе «Танеко» и Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
Из-за медленного роста внутреннего спроса на бензин и усиления конкуренции на экспортных рынках производители вынуждены искать эффективные каналы сбыта. В 2019 году также не прогнозируется большой рост выпуска и экспорта бензина.
Во время модернизации НПЗ производство бензина продолжит расти, поэтому профицит может увеличиться, хотя есть риск, что мощности завода будут недозагружены. Кроме того, увеличение объемов производства бензина в Казахстане вытеснило российской рынок в Центральной Азии. Конкуренция продолжится и в 2019 году.
Напомним, в 2018 году розничные цены на бензин выросли на 9,4%, обогнав рост инфляции. Правительство потребовало от нефтепроизводителей заморозить цены на топливо до марта 2019 года.
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