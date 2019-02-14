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За 2018 год посевные площади в Свердловской области сократились на 17,9 тыс. гектар

14 февраль 2019 (11:06)

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. За 2018 год посевные площади на Среднем Урале сократились на 17,9 тыс. гектар. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

Посевные площади для зерновых и бобовых культур уменьшились больше всего — на 19,8 га. Земли под кормовые культуры — на 4,3 га. Посевные площади под картофель и овощи открытого грунта сократились на 0,3 га. Поля, свободные от возделываемых культур (чистые пары), наоборот, увеличились на 11,5 га.

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