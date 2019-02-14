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За 2018 год посевные площади в Свердловской области сократились на 17,9 тыс. гектар

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. За 2018 год посевные площади на Среднем Урале сократились на 17,9 тыс. гектар. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.



Посевные площади для зерновых и бобовых культур уменьшились больше всего — на 19,8 га. Земли под кормовые культуры — на 4,3 га. Посевные площади под картофель и овощи открытого грунта сократились на 0,3 га. Поля, свободные от возделываемых культур (чистые пары), наоборот, увеличились на 11,5 га.

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