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У жительницы Екатеринбурга арестовали залоговый автомобиль Nissan X-Trail за долги по кредитам

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали залоговый автомобиль Nissan X-Trail за долг владелицы, составивший более 430 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



Длительное время должница уклонялась от уплаты долга. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга постановил обратить взыскание на заложенное должницей имущество — автомобиль Nissan X-Trail 2008 года выпуска. В связи с этим судебным приставом-исполнителем был совершен выход в адрес должницы. По результату выхода составлен акт описи и ареста указанного транспортного средства. Автомобиль оставлен на ответственное хранение представителю взыскателя.



«Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, имущество передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем — для реализации на торгах территориальному органу Росимущества, все средства будут перечислены на счет банку-взыскателю», — поясняют в пресс-службе.

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