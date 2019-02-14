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Роскачество не нашло в российской рознице пельменей высокого качества

УрБК, Москва, 14.02.2019. Роскачество при проверке не смогло найти ни одного производителя качественных пельменей. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель ведомства Максим Протасов.



По его словам, среди основных проблем — остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами, а также добавление ингредиентов, которые не указаны в составе, например, крахмала, загустителей. В частности, в двух случаях из 48 обнаружено превышение допустимых норм по антибиотикам, в девяти из 48 выявлены незаявленные компоненты — курица, искусственные добавки.



«К сожалению, до российского «Знака качества» в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей», — сказал Максим Протасов.



При этом Роскачество уже получило обратную связь от производителей: после проверки некоторые из них сообщили, что усилили внутренний контроль на производстве или сменили поставщиков.



«Каждый производитель старается проанализировать проблему и исправить ее. Потому что если ты хочешь оставаться на рынке, ты должен честно доносить информацию о своем товаре через маркировку, не врать покупателю», — отметил руководитель Роскачества.

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