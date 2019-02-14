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Россияне взяли ипотеку в январе 2019 года на 85 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.02.2019. Российские банки в январе текущего года выдали рекордную сумму по ипотеке — 85 млрд руб. против 60 млрд руб. в январе 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора Бюро кредитных историй «Эквифакс» Олега Лагуткина.



«Цифры свидетельствуют о росте спроса на ипотеку из расчета год к году. Подобная ситуация может являться следствием того, что в настоящее время происходят выдачи ипотеки по ранее одобренным заявкам на кредит», — сообщил Олег Лагуткин.



При этом, если сравнивать итоги выдачи банками ипотеки с декабрем 2018 года, то январь продемонстрировал традиционное для первого месяца падение спроса: 85 млрд руб. против почти 150 млрд руб., выданных в декабре 2018 года.



«На развитие ипотечного рынка оказывает влияние масса факторов: от программы реновации в Москве до массовых совместных программ банков с застройщиками, ставки по которым де-факто являются субсидированными — существенно ниже номинальных, заявляемых банками», — добавил гендиректор БКИ.

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