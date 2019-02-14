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Ирбитский химфармзавод оштрафован на 50 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. В ОАО «Ирбитский химфармзавод» провели проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции при привлечении к трудовой деятельности бывших государственных гражданских служащих.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на предприятии на должность бухгалтера принят бывший государственный гражданский служащий Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по Свердловской области.



В нарушение требований статьи 12 федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации при заключении трудового договора с сотрудником письменное уведомление о трудоустройстве бывшему работодателю направлено с нарушением 10-дневного срока.



В отношении юридического лица ОАО «Ирбитский химфармзавод» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований закона». Предприятие оштрафовано на 50 тыс. руб. Постановление суда вступило в законную силу.

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