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Росгвардия отобрала лицензию у ЧОП «Сова» после инцидента в мебельном центре «ЭМА» в Екатеринбурге
13 февраль 2019 (18:10)
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. Росгвардия отобрала лицензию у ООО «ЧОП Сова-2» после инцидента в мебельном центре «ЭМА» в Екатеринбурге. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе ведомства.
Региональное управление Росгвардии провело внеплановую проверку по факту использования работниками охранного предприятия физической силы. Действие лицензии охранного предприятия прекращено с 8 февраля 2019 года.
«По результатам изучения видеоматериалов по факту использования работниками ООО «ЧОП «СОВА-2» физической силы 06.02.2019 в Мебельном центре «ЭМА», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Верх-Исетский бульвар, д. 13, имеющихся в распоряжении Управления, назначено проведение внеплановой проверки соблюдения закона Российской Федерации от 11.03.1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и лицензионных требований Обществом. Решением Управления от 08.02.2019 на основании п. 7 ч. 3 ст. 11.2 закона № 2487-1 действие лицензии на осуществление частной охранной деятельности, выданной Обществу, прекращено» — заявили в управлении.
Напомним, драка в мебельном центре «ЭМА» произошла 6 февраля. В результате инцидента генеральный директор мебельного центра Андрей Калетин был госпитализирован.
По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и частью 2 статьи 203 УК РФ «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей».
Региональное управление Росгвардии провело внеплановую проверку по факту использования работниками охранного предприятия физической силы. Действие лицензии охранного предприятия прекращено с 8 февраля 2019 года.
«По результатам изучения видеоматериалов по факту использования работниками ООО «ЧОП «СОВА-2» физической силы 06.02.2019 в Мебельном центре «ЭМА», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Верх-Исетский бульвар, д. 13, имеющихся в распоряжении Управления, назначено проведение внеплановой проверки соблюдения закона Российской Федерации от 11.03.1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и лицензионных требований Обществом. Решением Управления от 08.02.2019 на основании п. 7 ч. 3 ст. 11.2 закона № 2487-1 действие лицензии на осуществление частной охранной деятельности, выданной Обществу, прекращено» — заявили в управлении.
Напомним, драка в мебельном центре «ЭМА» произошла 6 февраля. В результате инцидента генеральный директор мебельного центра Андрей Калетин был госпитализирован.
По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и частью 2 статьи 203 УК РФ «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей».
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