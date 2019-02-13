Кризис

В Свердловской области на 20% выросло число нарушений противопожарного режима на объектах капстроительства

На Среднем Урале специалистами отдела пожарного надзора в 2018 году проведено 838 проверок объектов капитального строительства, в ходе которых выявлено 1 513 нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Госжилстройнадзора Свердловской области.



Из них 1 058 нарушений касались требований проектной документации, связанных с обеспечением устойчивости зданий при пожаре, обеспечением безопасной эвакуации людей, технических условий и регламентов на выполнение специальных видов работ по монтажу инженерных систем противопожарной защиты. Также 446 нарушений касались соблюдения требований противопожарного режима при производстве строительно-монтажных работ, содержании строительных площадок и административно бытовых помещений строителей.



«Вызывает беспокойство увеличение на 20% нарушений противопожарного режима при организации и производстве работ, содержании помещений и территории. Так, в истекшем году в результате отсутствия контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых помещений строителей, нарушения правил устройства электроустановок при монтаже электросетей произошло два пожара на территории строительных площадок ООО «АстраТехСтрой» и «АстраСтройИнвест». Огнем уничтожены блок-контейнерные здания, используемые в качестве бытовых помещений», — рассказали в пресс-службе.



За допущенные нарушения 68 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности, из них 16 юрлиц — за несвоевременное выполнение предписаний надзорного органа.



Прокуратурой Екатеринбурга и Свердловской области специалисты отдела привлекались к проведению проверок 46 эксплуатирующихся торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей на территории области в связи с трагическими событиями в ТРЦ «Зимняя вишня» г. Кемерово. В ходе надзорных мероприятий выявлены множественные нарушения при устройстве и эксплуатации данных объектов и приняты меры прокурорского реагирования.

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