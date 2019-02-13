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В отношении задержанного в Екатеринбурге при получении взятки сотрудника полиции возбуждено уголовное дело
13 февраль 2019 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. В отношении задержанного в Екатеринбурге заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области Дмитрия Савина возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».
«С участием задержанного подполковника полиции проводится комплекс необходимых следственных действий. Кроме того, при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ и управления собственной безопасности областного ГУ МВД выполняется комплекс мероприятий по установлению иных возможных подозреваемых», — сообщает пресс-служба Следственного комитета СК России по Свердловской области.
Напомним, Д. Савина задержали в ходе спецоперации сотрудники УФСБ России по Свердловской области совместно с УСБ регионального полицейского главка при попытке получить взятку в 2 млн руб.
«С участием задержанного подполковника полиции проводится комплекс необходимых следственных действий. Кроме того, при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ и управления собственной безопасности областного ГУ МВД выполняется комплекс мероприятий по установлению иных возможных подозреваемых», — сообщает пресс-служба Следственного комитета СК России по Свердловской области.
Напомним, Д. Савина задержали в ходе спецоперации сотрудники УФСБ России по Свердловской области совместно с УСБ регионального полицейского главка при попытке получить взятку в 2 млн руб.
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