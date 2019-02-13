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ФАС России проверит новые правила парковки в Кольцово на предмет нарушения антимонопольного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. Свердловское УФАС России в связи с возможным нарушением ПАО «Аэропорт Кольцово» антимонопольного законодательства при организации парковки обратилось за разъяснением в ФАС РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщает депутат Заксобрания региона Вячеслав Вегнер.



Как указано в ответе управления на обращение депутата, аналогичная ситуация с парковками наблюдается в аэропортах Ростова-на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода. Запрос в ФАС РФ региональное ведомство направило в целях «единообразия практики применения антимонопольного законодательства».



При этом срок рассмотрения обращения В. Вегнера ведомство продлило до 27 февраля текущего года.



Напомним, изменения правил парковки в аэропорту Кольцово, вступившие в силу 17 декабря 2018 года, вызвали негативную реакцию жителей и гостей Свердловской области. Согласно этим нормам, на парковке Кольцово создана зона посадки/высадки пассажиров, в которой предусмотрен бесплатный 15-минутный период. Нахождение автомобиля в указанной зоне больше 15 минут оплачивается в размере 500 руб. за каждый неполный и полный час. При этом сохраняется стоимость нахождения на краткосрочной парковке — 200 руб. в час, которая взимается с первой минуты на парковке, а также плата за повторный въезд в течение часа в зону посадки/высадки: она составляет 500 руб.

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