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Банк России оценил темп трендовой инфляции в январе 2019 года в 5,61%
13 февраль 2019 (16:22)
УрБК, Москва, 13.02.2019. Банк России повысил свою оценку годовых темпов трендовой инфляции в январе 2019 года до 5,61% (в декабре 2018 года она была 5,4%). Информация об этом размещена на сайте регулятора.
Методология расчета трендовой инфляции допускает периодическую реакцию оценки на временные факторы динамики цен, объясняют аналитики Банка России. К ним относится, в частности, повышение НДС, которое приводит к росту цен товаров и услуг, по которым рассчитывается трендовая инфляция. Это обстоятельство во многом объясняет рост оценки трендовой инфляции в январе.
При этом более медленный рост трендовой инфляции по сравнению с гораздо более заметным увеличением годовых темпов роста потребительских цен указывает на преобладание временных факторов в ускорении годовой инфляции.
«Оценка показателя трендовой инфляции на более коротком, трехлетнем временном интервале составила 4,16%, указывая на то, что в январе 2019 года рост цен наиболее устойчивых компонент ИПЦ был вблизи цели по инфляции. Увеличение трендовой инфляции выше 4% на трехлетнем окне наблюдений, скорее всего, связано с повышением НДС. Поэтому увеличение трендовой инфляции в январе нельзя трактовать как усиление устойчивого инфляционного давления», — указано в сообщении.
Напомним, что начиная с октября 2016 года, показатели трендовой инфляции рассчитываются на скользящем 5-летнем периоде.
Методология расчета трендовой инфляции допускает периодическую реакцию оценки на временные факторы динамики цен, объясняют аналитики Банка России. К ним относится, в частности, повышение НДС, которое приводит к росту цен товаров и услуг, по которым рассчитывается трендовая инфляция. Это обстоятельство во многом объясняет рост оценки трендовой инфляции в январе.
При этом более медленный рост трендовой инфляции по сравнению с гораздо более заметным увеличением годовых темпов роста потребительских цен указывает на преобладание временных факторов в ускорении годовой инфляции.
«Оценка показателя трендовой инфляции на более коротком, трехлетнем временном интервале составила 4,16%, указывая на то, что в январе 2019 года рост цен наиболее устойчивых компонент ИПЦ был вблизи цели по инфляции. Увеличение трендовой инфляции выше 4% на трехлетнем окне наблюдений, скорее всего, связано с повышением НДС. Поэтому увеличение трендовой инфляции в январе нельзя трактовать как усиление устойчивого инфляционного давления», — указано в сообщении.
Напомним, что начиная с октября 2016 года, показатели трендовой инфляции рассчитываются на скользящем 5-летнем периоде.
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