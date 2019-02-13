Новости дня

Банк России оценил темп трендовой инфляции в январе 2019 года в 5,61%

УрБК, Москва, 13.02.2019. Банк России повысил свою оценку годовых темпов трендовой инфляции в январе 2019 года до 5,61% (в декабре 2018 года она была 5,4%). Информация об этом размещена на сайте регулятора.



Методология расчета трендовой инфляции допускает периодическую реакцию оценки на временные факторы динамики цен, объясняют аналитики Банка России. К ним относится, в частности, повышение НДС, которое приводит к росту цен товаров и услуг, по которым рассчитывается трендовая инфляция. Это обстоятельство во многом объясняет рост оценки трендовой инфляции в январе.



При этом более медленный рост трендовой инфляции по сравнению с гораздо более заметным увеличением годовых темпов роста потребительских цен указывает на преобладание временных факторов в ускорении годовой инфляции.



«Оценка показателя трендовой инфляции на более коротком, трехлетнем временном интервале составила 4,16%, указывая на то, что в январе 2019 года рост цен наиболее устойчивых компонент ИПЦ был вблизи цели по инфляции. Увеличение трендовой инфляции выше 4% на трехлетнем окне наблюдений, скорее всего, связано с повышением НДС. Поэтому увеличение трендовой инфляции в январе нельзя трактовать как усиление устойчивого инфляционного давления», — указано в сообщении.



Напомним, что начиная с октября 2016 года, показатели трендовой инфляции рассчитываются на скользящем 5-летнем периоде.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: