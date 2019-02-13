ЕВРАЗ поддержит развитие Качканара и Нижней Туры

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

ЕВРАЗ подписал соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Качканарского ГО. Они предусматривают реализацию целого ряда масштабных проектов, направленных на улучшение качества жизни в округе. В течение нескольких лет на развитие Качканара компания планирует направить порядка 175 млн руб.Документ в присутствии первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова скрепили подписями вице-президент, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и глава Качканарского городского округа (КГО) Андрей Ярославцев.Соглашения закрепляют условия сотрудничества ЕВРАЗа и администрации округа в рамках реализации масштабных проектов в Качканаре.«Развитие муниципальных образований региона — стратегическая задача, поставленная губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. На ситуацию в территориях влияют не только экономические тенденции, но решения градообразующих предприятий. ЕВРАЗ обеспечивает социальную стабильность в трудовом коллективе, поддерживает инфраструктурные объекты, что способствует развитию городов», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.При поддержке холдинга будет построена лыжная база и трассы на 3-5 км; разработан проект Дворца единоборств; передана в муниципальную собственность и реконструирована гостиница «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный дом для проживания медиков и учителей, приезжающих в Качканар. Также планируются разработка оптимального режима системы теплоснабжения Качканара и реализация ряда социальных проектов, направленных на развитие Качканарского ГО.«Я очень рад, что мы сможем создать благоприятные условия для занятий спортом в нашем городе, улучшить уровень медицинского обслуживания и образования благодаря привлечению в Качканар специалистов», — сказал Андрей Ярославцев.Администрация городского округа, в свою очередь, гарантирует содействие повышению эффективности работы комбината, а также стабильность правовых и административных условий для инвестиций и активного развития предприятия на территории округа.«ЕВРАЗ всегда был социально ответственной компанией, которая заинтересована в развитии городов. Для нас важно, в какой атмосфере живут сотрудники наших предприятий. Совместно с главой города мы разработали программу развития спортивных объектов. Здесь всегда был важен спорт: я помню, как в детстве приезжал сюда играть в футбол, и мы устраивали настоящие баталии. В течение нескольких лет мы направим на развитие Качканара 175 млн руб. В дальнейшем мы планируем подписать соглашение с правительством Свердловской области», — подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.В этот же день Алексей Кушнарев, Андрей Ярославцев и глава Нижней Туры Алексей Стасенок подписали еще два соглашения о взаимном сотрудничестве в вопросах развития Гусевогорского и Собственно-Качканарского месторождений титаномагнетитовых руд.Документы предусматривают взаимодействие сторон при разработке программ социальной, производственной и природоохранной деятельности ЕВРАЗ Качканарского ГОКа. Согласно достигнутым договоренностям, комбинат обеспечит финансирование приоритетных направлений социально-экономического развития Качканарского ГО, а также в течение пяти лет поддержит реализацию необходимых Нижнетуринскому ГО социальных проектов.«Мы в самом начале реализации больших проектов, многие из которых направлены на улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий для наших сотрудников. Сегодня в список городов, которым мы оказываем социальную помощь, вошла и Нижняя Тура. В ближайшее время мы начнем в Качканаре разработку нового Собственно-Качканарского месторождения, и нам очень важна поддержка городских и областных властей в этом вопросе. Мы хотим, чтобы молодежь оставалась в городе и приходила к нам работать», — сказал Алексей Кушнарев.Напомним, ежегодно комбинат направляет около 500 млн руб. на реализацию социально-экономических проектов Качканарского городского округа и соседних территорий. С 2013 года горнодобывающий комбинат трижды становился лучшим благотворителем среди предприятий горнорудной промышленности области.