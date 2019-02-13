Сталь на крови

Пожар на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК, входит в группу «Мечел»), унесший жизни двух рабочих, показал, что на предприятии по-прежнему неблагополучная ситуация с соблюдением норм безопасности. Рано делать выводы, пока работают следственные органы, но люди на ЧМК гибли и раньше. Предприятие не раз было оштрафовано за нарушения промышленной безопасности.Давно минули времена, когда металл при ковке пытались закалять в человеческой крови. Современное производство стали не требует таких жертв, но тем не менее способно уносить человеческие жизни и оставлять рабочих инвалидами. И горькая ирония есть в том, что Челябинский металлургический комбинат присваивает продукции собственный индекс — ЧС (Челябинская Сталь).Очередная трагедия на ЧМК дала новый повод задуматься о проблемах безопасности производства. В цехе непрерывного розлива металла на территории ЧМК произошло возгорание крана. В результате пожара два человека погибли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кабины мостового крана, а также произошел розлив металла из ковша на площади 150 кв. м. До прибытия пожарных подразделений из цеха самостоятельно вышло 16 человек персонала. Однако два человека (мужчина и женщина) стали жертвами огня, в момент ЧП они находились внутри кабины крана.150 кв. метров — это чуть меньше, чем волейбольная площадка. Именно такую площадь занял разлившийся расплавленный металл. При таком масштабе удивительно, что пострадало только два человека. Правда, источник на предприятии сообщает, что к разливам металла там привыкли, они происходят довольно регулярно.Следственное управление СК России по Челябинской области начало проверку по данному факту. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.Стоит отметить, что всего 4 месяца прошло с даты последней трагедии на ЧМК, когда там погибла работница. Несчастный случай произошел в ночь на 9 октября в прокатном цехе № 4. По предварительным данным, работницу предприятия придавило 850 кг проволоки. От полученных травм она скончалась.Ранее, в конце мая 2018 года, другая работница ЧМК пострадала от случившегося на предприятии пожара. При возгорании на кислородной станции № 4 кислородно-компрессорного цеха аппаратчик очистки газа получила ожоги и травмы, не совместимые с жизнью. Ростехнадзор установил, что одной из причин несчастного случая стала эксплуатация неисправного оборудования сливного коллектора и блока разделения воздуха КАР-30 № 9, наличие трещины на сливном коллекторе.Челябинский металлургический комбинат не раз был оштрафован Ростехнадзором за несоблюдение норм промышленной безопасности.Так, в 2016 году при проверке был установлен ряд нарушений, в частности, не проведены экспертизы промышленной безопасности отслуживших срок эксплуатации шлаковозов доменного цеха, емкостного оборудования склада масел, печи для термообработки литья с выкатным подом, передаточной тележки для перевозки ковшей с расплавом, котла, влагоотделителя, блока регулирования. Не выполнены в полном объеме компенсирующие мероприятия экспертиз промышленной безопасности резервуаров склада масел № 6. Кроме того, не установлены и не поверяются автоматические газоанализаторы в газоопасных местах III и IV группы.По итогам проверки был составлен акт и выдано предписание, за выявленные нарушения оформлен административный протокол на юридическое лицо ОАО «ЧМК» по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Привлечены к административной ответственности 12 должностных лиц на общую сумму 240 тыс. руб.Ранее в 2015 году в ходе проверки были выявлены 76 нарушений. В частности, не произведены экспертизы промышленной безопасности на ковши литейного цеха черных и цветных металлов; не установлены автоматические газоанализаторы в газоопасных местах III группы цеха линейных черных и цветных металлов и цеха по производству проката; не проведено в установленные сроки периодическое испытание на герметичность эксплуатируемого технического устройства.По итогам проверки был составлен протокол о привлечении юридического лица ОАО «ЧМК» к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Также к административной ответственности в виде штрафа привлечены 6 должностных лиц на общую сумму 120 тыс. руб.Трудно оценить в денежном эквиваленте стоимость травмы, а тем более человеческой жизни. Но сопоставление штрафа в 240 тыс. руб. и смерти двух людей в любом случае выглядит несравнимо.Пресс-служба ЧМК уже разослала информацию о том, что на предприятии создана комиссия по расследованию обстоятельств случившегося, и что семьям погибших в обязательном порядке будет оказана материальная помощь. Но вряд ли деньги или информация о наказании виновных способны компенсировать человеческую жизнь.Пока на предприятии работают следственные органы, рано говорить о конкретных нарушениях, которые привели к пожару 13 февраля. Вот только прослеживается угрожающая тенденция, которая может свидетельствовать о существенных проблемах в контроле безопасности на ЧМК. И неизвестно, сколько еще должно пострадать рабочих на комбинате, чтобы эти проблемы были решены. А пока при упоминании гордой марки «Челябинская Сталь» одной из первых ассоциаций будет возникать кровь, добавленная в расплав.