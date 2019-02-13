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В Екатеринбурге задержали сотрудника полиции при получении взятки в размере 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. Сотрудники УФСБ России по Свердловской области совместно с УСБ регионального полицейского главка в ходе спецоперации задержали оперативника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области Дмитрия Савина при попытке получить взятку в 2 млн руб.



Как пояснил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, руководством главка по данному факту назначено проведение детальной служебной проверки.



«Если по результатам проверки вина задержанного подтвердится, его незамедлительно с позором уволят из системы МВД и привлекут к предусмотренной законом уголовной ответственности, а всех его непосредственных начальников за неэффективную работу с личным составом по антикоррупционной составляющей — к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до понижения в должности и объявления о неполном служебном соответствии. Отмечу, что борьба с нерадивыми стражами правопорядка в гарнизоне не прекращается практически ни на одни сутки. Только в прошлом 2018 году по материалам сыщиков УСБ ГУ МВД области наши партнеры из Следственного комитета возбудили 76 уголовных дел, на тюремные нары отправлено 43 должностных лица различного уровня», — прокомментировал полковник Горелых.

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