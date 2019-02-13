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Предприятия Группы ЧТПЗ в 2018 году поставили потребителям более 1,92 млн тонн труб

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. Предприятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы — по итогам 2018 года отгрузили потребителям 1,92 млн т труб, что на 3,6% меньше объемов 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



«Незначительное снижение связано с завершением поставок труб большого диаметра для одного из крупнейших проектов — газопровода «Северный поток-2», — поясняют в компании.



По итогам 2018 года поставки Группы ЧТПЗ на российский рынок увеличились на 1,2%, до 1,42 млн т. За 12 месяцев отгружено 430,7 тыс. т труб большого диаметра (+12%); 319,5 тыс. т насосно-компрессорных труб (+14%); бесшовных горячекатаных линейных и индустриальных труб — 465,2 тыс. т (-12%). Суммарная поставка труб OCTG на внутренний рынок выросла на 9,2% и составила 405 тыс. т. По сравнению с 2017 годом отгрузки труб с premium-резьбами увеличились на 50%, прежде всего за счет соединений последнего поколения ЧТПЗ ПРАЙМ.



Компания приняла участие во всех значимых российских проектах топливно-энергетического комплекса, основные объемы продукции были поставлены для строительства участка Северо-Европейского газопровода «Грязовец — КС Славянская».



Общий объем экспорта сократился на 15% — до 498,5 тыс. т. Вместе с тем возросшие потребности клиентов в странах СНГ позволили нарастить суммарные поставки в ближнее зарубежье на 49,8% — до 224,8 тыс. т, из них на ТБД приходится 48,8 тыс. т (+42,7%).



В 2018 году Группа ЧТПЗ реализовала более 4,8 тыс. т штампосварных деталей трубопроводов (штампосварные отводы, переходы, тройники), что на 166% выше показателей 2017 года. Отгрузки соединительных отводов трубопроводов выросли на 19,2% — с 10,4 тыс. т до 12,4 тыс. т.



Общий объем экспортных отгрузок деталей трубопроводов превысил 1,3 тыс. т, что в два раза выше аналогичного периода прошлого года: поставки в дальнее зарубежье увеличены с 46 т до 224 т, в страны СНГ — с 0,6 тыс. т до 1,1 тыс. т.



«Ключевыми направлениями развития Группы ЧТПЗ являются не только повышение операционной эффективности, дальнейшее совершенствование эксплуатационных характеристик продукции, отвечающих современным и перспективным требованиям потребителей, но и совершенствование взаимодействия с нашими заказчиками в рамках построения клиентоцентричной модели бизнеса на базе передовых цифровых технологий», — комментирует генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.



Стартовавшая в декабре прошлого года программа клиентоцентричной трансформации «Вы:движение» призвана вывести компанию в авангард мировых промышленных корпораций по уровню эффективности и клиентского сервиса.

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